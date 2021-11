Foot - PSG

PSG - Malaise : La grande annonce de Lionel Messi sur ses ambitions au PSG !

Publié le 17 novembre 2021 à 20h15 par La rédaction mis à jour le 17 novembre 2021 à 20h23

De retour sur le sol parisien après un départ en Amérique pour le rassemblement de la sélection argentine qui a beaucoup fait parler en raison de sa situation physique, Lionel Messi s’est livré sur ses grands objectifs avec le PSG.

Alors qu’il était blessé, Lionel Messi quittait le PSG en début du mois pour rejoindre le rassemblement de la sélection argentine dans le cadre des derniers matchs de qualification de l’Albiceleste pour le Mondial 2022. Une situation lunaire pour Daniel Riolo notamment qui pestait au micro de RMC sur la possibilité qu’un joueur rejoigne sa sélection malgré une blessure. Le directeur sportif Leonardo était également monté au créneau par le biais du Parisien . Au terme de la trêve internationale, le sextuple Ballon d’or a rempli son objectif en prenant part à la validation du ticket de l’Argentine pour la Coupe du monde au Qatar. À présent, place au PSG comme Lionel Messi l’a souligné ce mercredi soir.

« Envie de continuer à me battre pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés ici au PSG »