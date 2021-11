Foot - PSG

PSG - Malaise : Le clan Wanda Nara tacle sèchement Mauro Icardi !

Publié le 17 novembre 2021 à 19h45 par A.D.

Après une grosse dispute pour une affaire de tromperie, Wanda Nara et Mauro Icardi se sont séparés un temps avant de se réconcilier. Andrés Nara, le père de Wanda Nara, est revenu sur cette affaire et n'a pas épargné le numéro 9 du PSG.

Alors qu'elle accusait Mauro Icardi de l'avoir trompé, Wanda Nara a provoqué une énorme polémique sur les réseaux sociaux en annonçant leur rupture. Toutefois, tout est rentré dans l'ordre plusieurs jours plus tard lorsque le numéro 9 du PSG a réussi à se faire pardonner par sa dulcinée. Lors d'un entretien accordé à l'émission argentine Los Ángeles de la Mañana, Andrés Nara, le père de Wanda Nara, est revenu sur ce gros feuilleton, avant de faire des révélations fracassantes sur Mauro Icardi.

«Je n'ai pas une bonne relation avec Icardi, je préférais Maxi López»