Mercato - PSG : Le clan Neymar pousse déjà Pochettino vers la sortie !

Publié le 23 novembre 2021 à 11h10 par G.d.S.S.

Alors que les spéculations vont bon train concernant un départ prochain de Mauricio Pochettino du PSG vers Manchester United, un ami très proche de Neymar affiche clairement son envie de voir partir l’entraîneur argentin.

Mauricio Pochettino et le PSG, c’est déjà la fin ? Nommé en janvier dernier sur le banc du club de la capitale en lieu et place de Thomas Tuchel, l’ancien manager de Tottenham se rapprocherait sensiblement de la sortie depuis quelques jours et voudrait récupérer le poste vacant à Manchester United, tandis que de son côté, le PSG étudie l’option Zinedine Zidane. Un dossier brûlant donc dans la perspective des semaines à venir, et l’entourage de Neymar ne cache même plus sa position…

Le meilleur ami de Neymar souhaite le départ de Pochettino

En effet, dans le commentaire d’une publication Instagram du média TNT Brésil faisant état d’un possible départ de Mauricio Pochettino à Manchester United, un certain Guipitta, qui est en réalité un ami très proche de Neymar, a répondu d’un émoticone affichant clairement son envie de voir l’Argentin quitter ses fonctions d’entraîneur du PSG. Le genre de polémique dont le club francilien se serait probablement bien passé vu la situation en interne…