Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une menace est confirmée pour Zidane…

Publié le 23 novembre 2021 à 10h10 par G.d.S.S.

En dépit de l’intérêt confirmé du PSG pour Zinedine Zidane si Mauricio Pochettino venait à claquer la porte dans un avenir proche, l’équipe de France reste l’option prioritaire de l’ancien entraîneur du Real Madrid.

Dès le mois de juin dernier, le10sport.com vous révélait en exclusivité les intentions claires du PSG avec un certain Zinedine Zidane, puisque l’avenir de Mauricio Pochettino est un vrai sujet en interne depuis plusieurs mois. L’ancien entraîneur français du Real Madrid garde donc le contact en coulisses avec le Qatar dont il avait été l’ambassadeur pour l’organisation de la Coupe du monde 2022, et pourtant, le PSG ne semble pas forcément être la destination prioritaire de Zidane comme l’assure le journaliste Frédéric Hermel, qui le connaît bien, sur les ondes de RMC Sport .

« Zidane attend l’équipe de France »