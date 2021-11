Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi lâche une énorme réponse à Joan Laporta !

Publié le 23 novembre 2021 à 9h15 par A.M.

Alors que Joan Laporta a récemment ouvert la porte à un retour de Lionel Messi, l'attaquant argentin confirme qu'il n'écarte pas l'idée de revenir un jour en Catalogne, mais pas en tant que joueur.

Après avoir réussi à rapatrier Daniel Alves, Joan Laporta ne cachait pas son intention d'en faire de même avec Lionel Messi, qui a quitté le FC Barcelone pour rejoindre le PSG cet été. « Je ne l'exclus pas. C'est ce qui s'est passé avec Dani, qui a déjà déclaré que l'âge n'était qu'un chiffre et qui a également consenti un effort financier important. Vous parlez de deux joueurs spectaculaires, Leo et Andrés », assurait alors le président du FC Barcelone avant de préciser ses propos quelques jours plus tard assurant qu'il ne parle d'un retour « en tant que joueur » pour Lionel Messi. Des propos qui ont largement été commentés.

«J'ai toujours dit qu'à un moment donné, je reviendrai à Barcelone»