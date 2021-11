Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le retour de Xavi est totalement validé par un cadre du vestiaire !

Publié le 23 novembre 2021 à 7h30 par D.M.

Présent en conférence de presse ce lundi, Jordi Alba est revenu sur le départ de Ronald Koeman et estime que Xavi est l'homme de la situation.

Joan Laporta a fini par licencier Ronald Koeman. Entraîneur du FC Barcelone depuis l’été 2020, le technicien néerlandais a été remercié et remplacé par Xavi. Légende de la formation blaugrana, l’ancien milieu de terrain et champion du monde a accepté de revenir en Catalogne afin de diriger l’équipe première. Xavi a réussi ses débuts en remportant le derby face à l’Espanyol Barcelone samedi dernier (1-0) et devra confirmer face au Benfica en Ligue des champions mardi. Présent en conférence de presse à la veille de cette rencontre, Jordi Alba s’est exprimé sur le changement d’entraîneur et sur le retour de Xavi.

« Xavi était l'homme qui devait venir »