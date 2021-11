Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La réponse tombe pour cet ancien attaquant de Xavi !

Publié le 23 novembre 2021 à 0h30 par T.M.

Annoncé comme une piste pour le FC Barcelone, Baghdad Bounedjah serait très loin de retrouver Xavi, son ancien entraîneur.

Ça va bouger cet hiver à Barcelone. En effet, Xavi a besoin de sang neuf pour relancer la machine et cela vaut notamment dans le secteur offensif. Si rien n’est encore officiel, Sergio Agüero devrait prendre sa retraite à cause de ses problèmes cardiaques et dans le même temps, Luuk de Jong n’entre pas dans les plans de Xavi. Il faut donc de nouvelles solutions offensives. Et pour cela, Sport a annoncé que Baghdad Bounedjah, ancien protégé de l’Espagnol à Al Sadd, était une piste étudiée.

Xavi regarde ailleurs !