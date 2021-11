Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces grosses révélations sur l'intérêt de Pochettino pour Manchester !

Publié le 23 novembre 2021 à 0h00 par A.D.

Alors qu'il ne serait pas épanoui au PSG, Mauricio Pochettino voudrait déjà partir et retrouver l'Angleterre du côté de Manchester United. Selon la presse britannique, le coach argentin aurait déjà souhaité rejoindre les Red Devils à plusieurs reprises avant de signer à Paris.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG ne ferme pas la porte à un départ de Mauricio Pochettino. D'après nos indiscrétions du 9 novembre, le départ du technicien argentin n'est plus un sujet tabou au sein du club parisien. Une information qui n'aurait pas échappée à Manchester United. En effet, Mauricio Pochettino serait dans le viseur des Red Devils pour la succession d'Ole Gunnar Solskjaer. Et alors qu'il ne serait pas heureux au PSG, l'ancien de Tottenham serait ravi de faire son retour en Angleterre du côté de Manchester United, et ce, même s'il a enchainé les départs avortés dans ce club.

Pochettino a eu plusieurs échecs avec Manchester United