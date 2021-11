Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le vestiaire s'enflamme déjà pour Zinédine Zidane !

Publié le 22 novembre 2021 à 18h45 par D.M.

Le vestiaire parisien a eu vent de la piste Zinédine Zidane et du départ probable de Mauricio Pochettino à Manchester United. Et l'arrivée possible du technicien français commencerait à animer les discussions au sein du groupe parisien.

Mauricio Pochettino est au cœur de l’actualité. Et pour cause, l’actuel entraîneur du PSG aimerait retourner en Angleterre pour prendre la succession d’Ole Gunnar Solskjaer à Manchester United. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, les dirigeants parisiens se sont préparés à cette éventualité, bien avant l'apparition des rumeurs sur une possible arrivée du technicien chez les Red Devils . Selon nos informations exclusives, le profil de Zinédine Zidane, libre depuis son départ du Real Madrid, fait l’unanimité à Doha. Une piste qui prend de plus en plus d’épaisseur chaque jour.

L'avenir de Zidane serait sur toutes les lèvres en interne