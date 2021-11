Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette révélation tonitruante sur le feuilleton Pochettino !

Publié le 22 novembre 2021 à 14h15 par A.D.

Engagé jusqu'au 30 juin avec le PSG, Mauricio Pochettino aimerait faire son retour en Premier League. Alors que Manchester United lui ferait actuellement les yeux doux, le technicien argentin aurait déjà souhaité quitter Paris l'été dernier.

Arrivé au PSG en janvier 2020, Mauricio Pochettino est actuellement sous contrat jusqu'au 30 juin 2023. Et pourtant, il pourrait ne pas aller au bout de son engagement avec le club parisien. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, les hautes sphères du PSG présentes à Doha rêvent d'installer Zinedine Zidane sur leur banc après Mauricio Pochettino. Et selon nos informations du 9 novembre, le départ du technicien argentin n'est plus un sujet tabou au PSG. Sachant que Manchester United serait sur ses traces, Mauricio Pochettino serait prêt à relever ce défi car il aimerait faire son retour en Premier League. D'ailleurs, l'ancien de Tottenham aurait même voulu quitter le PSG à l'été 2021.

Pochettino voulait quitter le PSG à l'été 2021