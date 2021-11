Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un message clair pour la succession de Mbappé !

Publié le 22 novembre 2021 à 23h45 par A.D.

Pour pallier le possible départ de Kylian Mbappé, le PSG penserait à recruter Dusan Vlahovic. Alors que l'avenir de son attaquant est incertain, Vincenzo Italiano a lâché toutes ses vérités.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Leonardo se prépare déjà au possible départ de Kylian Mbappé en 2022. Alors que son numéro 7 sera en fin de contrat le 30 juin, le directeur sportif du PSG a identifié plusieurs profils pour sa potentielle succession. Et selon nos informations du 25 aout, Erling Haaland est la grande priorité de Leonardo pour l'après-Mbappé, devant Robert Lewandowski. En parallèle, le PSG aurait également coché d'autres noms en cas d'échec sur ces deux dossiers prioritaires, et notamment celui de Dusan Vlahovic. Conscient de l'intérêt parisien, et d'autres écuries européennes, Vincenzo Italiano a envoyé un message fort sur l'avenir de son attaquant serbe.

«Il n'a que la Fiorentina en tête pour l'instant»