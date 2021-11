Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar doit-il sacrifier Pochettino pour Zidane ?

Publié le 23 novembre 2021 à 8h00 par Th.B.

Bien qu’il ne se soit pas ouvertement exprimé sur la question, Mauricio Pochettino ferait savoir en coulisse à ses proches qu’un retour en Premier League le titillerait, alors que Manchester United travaillerait pour l’attirer dans le nord de l’Angleterre. Et alors que le PSG aurait une ouverture pour Zinedine Zidane, les décideurs parisiens doivent-ils se séparer de Pochettino pour nommer l’ancien entraîneur du Real Madrid ? C'est notre sondage du jour !

Nommé en janvier dernier à la tête de l’effectif afin de prendre la succession de Thomas Tuchel, licencié quelques jours plus tôt par la direction du PSG, Mauricio Pochettino serait susceptible de ne même pas effectuer une année civile complète sur le banc du Paris Saint-Germain. En effet, l’entraîneur du club de la capitale ferait savoir auprès de ses proches qu’il serait titillé par l’éventualité de prendre les rênes de l’effectif de Manchester United, et ce, le plus vite possible et pas forcément d’ici la fin de la saison. C’est du moins ce que Le Parisien a affirmé lundi soir, et ce, bien que Pochettino ait récemment fait passer ce message à l’occasion d’un entretien accordé à The Guardian . « Nous espérons que nous aurons le temps de nous développer de la manière dont nous voulons jouer. C'est seulement avec le temps et l'engagement. Si nous avons la capacité de créer cet engagement, tous ensemble, je pense que ce sera un voyage extraordinaire. Si tous les joueurs s'engagent dans le projet, alors, à coup sûr, nous serons proches de remporter la Ligue des champions. C'est le travail que nous faisons maintenant - travailler, convaincre et faire en sorte que cela arrive » . Mais ce « voyage extraordinaire » pourrait prendre fin très rapidement.

Pas de contact avec Zidane, mais la porte est ouverte pour un départ de Pochettino !