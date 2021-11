Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette révélation retentissante sur l’avenir de Pochettino !

Publié le 23 novembre 2021 à 16h45 par La rédaction

Après s'être séparé d'Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United se serait mis à la recherche d'un nouvel entraîneur et le nom de Mauricio Pochettino se retrouve régulièrement lié au club mancunien. Le technicien argentin aurait d'ailleurs tranché concernant un possible retour en Premier League.

Le licenciement d’Ole Gunnar Solskjaer ce dimanche suite à la défaite de Manchester United contre Watford (4-1) est en train d’enflammer certains dossiers du PSG. En effet, les Red Devils sont désormais à la recherche d’un nouvel entraîneur et la direction mancunienne aurait donc pensé à Zinédine Zidane. Néanmoins, comme l’a révélé L’Equipe , l’ancien du Real Madrid n’envisagerait pas son avenir à Manchester. De ce fait, le pensionnaire de Premier League étudierait d’autres pistes, dont celle menant à Mauricio Pochettino. Comme il entretiendrait de mauvaises relations avec sa direction au PSG, le technicien argentin se chercherait une porte de sortie. Et il aurait tranché concernant un possible retour en Premier League.

Pochettino d’accord pour rejoindre Manchester United