Mercato - PSG : Guardiola sort du silence sur la situation de Pochettino !

Publié le 23 novembre 2021 à 15h45 par A.M.

Avant d'affronter le PSG, Pep Guardiola s'est prononcé sur la situation compliquée que travers Mauricio Pochettino qui pourrait quitter le club parisien.

Arrivé sur le banc du PSG en janvier dernier, Mauricio Pochettino pourrait déjà partir. Le technicien argentin serait très intéressé à l'idée de prendre la succession d'Ole Gunnar Solskjær sur le banc de Manchester United. En parallèle, Zinedine Zidane pourrait le remplacer à Paris où la situation est donc très floue. Pas l'idéal pour préparer le choc contre Manchester City en Ligue des Champions. Pep Guardiola s'est d'ailleurs prononcé sur cette situation.

Guardiola monte au créneau pour Pochettino