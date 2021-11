Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse anglaise lâche une nouvelle bombe sur l’avenir de Pochettino !

Publié le 23 novembre 2021 à 14h45 par B.C.

Déterminé à l’idée de mettre la main sur Mauricio Pochettino, Manchester United afficherait une grande confiance dans ce dossier, d’autant que l’entraîneur du PSG se verrait déjà chez les Red Devils.

Comme vous l’a révélé le10sport.com, le départ de Mauricio Pochettino n’est plus un sujet tabou au PSG, et l’Argentin envisagerait également de claquer la porte. Loin de sa famille et pas forcément épanoui au sein du club de la capitale, Pochettino verrait d’un bon oeil un retour en Premier League, et l’intérêt de Manchester United tombe à pique. Les Red Devils ont fait de l’entraîneur parisien leur priorité, ce qui ne laisserait pas insensible Mauricio Pochettino, pourtant engagé en faveur du PSG jusqu’en 2023.

Manchester United est confiant, Pochettino veut partir