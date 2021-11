Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Voilà pourquoi Pochettino envisage de claquer la porte !

Publié le 23 novembre 2021 à 11h30 par Bernard Colas mis à jour le 23 novembre 2021 à 12h15

Lié au PSG jusqu’en juin 2023, Mauricio Pochettino fait l’objet de nombreuses rumeurs pour son avenir, alors que Manchester United en aurait fait sa priorité pour succéder à Ole Gunnar Solskjær. De son côté, l’Argentin verrait d’un bon œil un retour en Premier League, et ce pour plusieurs raisons.

Près d’un an après son arrivée, Mauricio Pochettino peine toujours à apporter sa patte au PSG. Les critiques contre l’Argentin s’intensifient, tout comme les rumeurs de départ. Comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com, le PSG n’écarte plus la possibilité de se séparer de Mauricio Pochettino, qui semble également disposé à laisser sa place vacante. Ces dernières semaines, la presse britannique a indiqué que Mauricio Pochettino se voyait bien rebondir en Premier League, et le licenciement d’Ole Gunnar Solskjær n’a fait qu’intensifier ce feuilleton. Manchester United lorgne en effet le tacticien du PSG, qui apparaît aujourd’hui comme la priorité des Red Devils pour succéder au Norvégien, Zinedine Zidane ne semblant pas déterminé à rallier Old Trafford. Un intérêt réciproque, bien que Mauricio Pochettino n’ait pas officiellement demandé à sa direction un bon de sortie, mais les velléités de départ de ce dernier seraient bien réelles.

Les relations entre Leonardo et Pochettino restent tendues

Comme l’explique The Telegraph , le départ de Mauricio Pochettino est plus que jamais dans l’air du temps, qu’il ait lieu dans les prochaines semaines ou bien à l’issue de la saison, malgré son engagement jusqu’en juin 2023. Le média britannique explique que l’Argentin serait prêt à quitter le PSG pour Old Trafford dans un contexte de tensions croissantes dans la capitale française, et plus particulièrement avec Leonardo. Il existe en effet une relation difficile avec le directeur sportif du PSG d’après les informations du Telegraph , ce qui pourrait jouer en faveur de Manchester United. Les membres de l’entourage de Mauricio Pochettino ont fait savoir outre-Manche qu'il n'a pas été enchanté par le peu de contrôle qui lui a été accordé depuis son arrivée en janvier dernier, comme en témoigne notamment la signature de Gianluigi Donnarumma, alors qu’il avait décidé de faire de Keylor Navas son gardien numéro un en l'incitant à signer un nouveau contrat. RMC confirmait ce lundi que l’ancien entraîneur de Tottenham estimait en interne que l’environnement du PSG était difficile à gérer et qu’il n’avait pas les mains libres, l’obligeant à subir certaines décisions qui justifient aujourd'hui son envie de retourner en Premier League, mais l’aspect sportif ne serait pas l’unique facteur à jouer.

Une adaptation difficile pour l'Argentin

En effet, il n’y a pas qu’au sein du PSG que Mauricio Pochettino a du mal à trouver sa place, mais à Paris dans son ensemble. L’Argentin loge toujours à l’hôtel, loin de sa famille qui est restée en Angleterre. Sa femme, Karina, vit dans la maison familiale à Londres, tandis que l'un de ses deux fils, Maurizio, joue à Watford et que l'autre, Sebastiano, fait partie de son staff technique. Une situation qui plaide alors en faveur d’un retour en Angleterre. Comme l’explique The Telegraph , Pochettino sait que son engagement avec le PSG n’est pas incompatible avec un changement de club, puisque les Qataris s’étaient résolus à laisser Carlo Ancelotti rejoindre le Real Madrid en 2013, après avoir initialement fermé la porte à un départ de l’Italien. La perspective d’une arrivée de Zinedine Zidane, grande priorité du Paris Saint-Germain comme révélé par le10sport.com, permet également d’envisager une séparation future entre le club de la capitale son entraîneur. The Telegraph annonce le PSG tentera de prendre la température auprès de Pochettino dans les prochains jours, mais pas avant le choc de la Ligue des champions contre Manchester City, mercredi soir à l'Etihad Stadium.

Manchester United, une piste de longue date