Mercato - PSG : Une offre démentielle formulée pour Zinedine Zidane ?

Publié le 23 novembre 2021 à 12h45 par B.C.

Dans le viseur de Manchester United suite au départ d’Ole Gunnar Solskjaer, Zinedine Zidane aurait reçu une nouvelle proposition importante des Red Devils. Cependant, le Français ne serait pas emballé à l’idée de rejoindre la Premier League, tandis que le PSG reste à l’affût.

Le récent limogeage d’Ole Gunnar Solskjaer pourrait avoir de grandes conséquences sur le Paris Saint-Germain. En effet, Manchester United cible en priorité Mauricio Pochettino et Zinedine Zidane pour succéder au Norvégien. Le premier est actuellement à la tête du PSG, et ce jusqu’en juin 2023, tandis que le second plaît énormément au Qatar depuis plusieurs années comme vous l’a révélé le10sport.com. De son côté, l’Argentin serait intéressé par le challenge mancunien à en croire la presse anglais, ce qui pourrait alors favoriser la venue de Zidane au PSG, d’autant que ce dernier ne serait pas vraiment emballé par Manchester United.

Zidane aurait refusé une offre colossale de Manchester United