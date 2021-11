Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar passe à l'action pour l'arrivée de Zidane !

Publié le 23 novembre 2021 à 8h45 par B.C.

Grande priorité des Qataris en cas de départ de Mauricio Pochettino, Zinedine Zidane aurait déjà été approché par le PSG pour discuter d’une éventuelle venue dans la capitale.

À l’instar de l’an dernier, le PSG pourrait connaître une trêve hivernale très animée. Malgré son engagement avec le club de la capitale jusqu’en juin 2023, Mauricio Pochettino n’exclurait pas de quitter son poste avant cette date pour rejoindre Manchester United, à la recherche d’un entraîneur après le départ d’Ole Gunnar Solskjaer. Comme vous l’a révélé le10sport.com, le PSG n’écarte pas non plus la possibilité de se séparer de l’Argentin, critiqué malgré ses résultats en raison du jeu de son équipe. Le Qatar a déjà une idée en tête pour remplacer Mauricio Pochettino puisque Zinedine Zidane apparaît comme la grande priorité, une information révélée par le10sport.com dès 2020 et confirmée depuis par plusieurs médias. D’ailleurs, les grandes manœuvres auraient été lancées par le PSG pour convaincre l’ancien entraîneur du Real Madrid.

Le PSG a pris contact avec Zidane