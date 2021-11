Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout se met en place pour l’arrivée de Zidane !

Publié le 23 novembre 2021 à 3h15 par A.M.

Alors que Manchester United s'est séparé d'Ole Gunnar Solskjær, les Red Devils auraient été recalés par Zinedine Zidane qui pourrait rebondir au PSG. Mauricio Pochettino étant une piste sérieuse côté mancuniens.

Comme révélé par le10sport.com le 24 avril 2020, dans l'entourage de Zinedine Zidane, son proche conseiller, Alain Migliaccio, verrait d'un très bon œil une arrivée sur le banc du PSG. Et cela tombe bien puisque, toujours selon nos informations, le Qatar rêve toujours d'attirer l'ancien numéro 10 de l'équipe de France, d'autant plus que l'avenir de Mauricio Pochettino n'est clairement plus un sujet tabou au sein du club parisien. Et avec le licenciement d'Ole Gunnar Solskjær, Manchester United pourrait accélérer le processus.

Zidane refuse Manchester United... qui attend Pochettino