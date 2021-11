Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le prix est fixé pour un départ de Mauricio Pochettino !

Publié le 23 novembre 2021 à 13h45 par G.d.S.S.

Annoncé comme étant la grande priorité de Manchester United pour venir remplacer Ole Gunnar Solskjaer, Mauricio Pochettino pourrait être délogé du PSG contre une compensation financière à hauteur de 13M€.

Une nouvelle valse des entraîneurs pourrait bien avoir lieu cet hiver ! En effet, avec le limogeage d’Ole Gunnar Solskjaer qui a été officialisé dimanche par Manchester United, Mauricio Pochettino est annoncé comme la grande priorité des Red Devils pour récupérer le poste, et c’est alors Zinedine Zidane qui ferait office de priorité au PSG pour lui succéder comme le10sport.com vous l’avait d’ailleurs révélé en juin dernier. Mais Manchester United devra verser une compensation au PSG…

Pochettino, c’est 13M€

Selon le journaliste Tom McDermott qui a évoqué ce dossier via son compte Twitter , Mauricio Pochettino et Manchester United envisageraient effectivement une collaboration au plus vite, et il faudrait alors verser 13M€ au PSG pour racheter le contrat du technicien argentin qui est engagé jusqu’en juin 2023 au Parc des Princes.