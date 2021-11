Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Laporta retourne déjà sa veste pour le retour de Messi !

Publié le 21 novembre 2021 à 4h30 par A.M.

Après avoir annoncé son ambition de rapatrier Lionel Messi, Joan Laporta précise que ce sera après la carrière de l'Argentin.

Alors qu'il ne semble toujours pas avoir digéré le départ de Lionel Messi, Joan Laporta affichait récemment sa volonté de rapatrier La Pulga . « Je ne l'exclus pas. C'est ce qui s'est passé avec Dani, qui a déjà déclaré que l'âge n'était qu'un chiffre et qui a également consenti un effort financier important. Vous parlez de deux joueurs spectaculaires, Leo et Andrés », assurait-il lors de la présentation de Daniel Alves. Mais le président du FC Barcelone est revenu sur ses propos.

La précision de Laporta