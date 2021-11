Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle révélation de taille sur le feuilleton Pochettino !

Publié le 24 novembre 2021 à 8h45 par B.C.

Alors que Manchester United a décidé d’approcher Ernesto Valverde pour la suite de la saison, cette offensive des Red Devils ne remettrait pas en cause leur intérêt pour Mauricio Pochettino, loin d’être épanoui au PSG.

Déjà annoncé sur le départ l’été dernier, Mauricio Pochettino se retrouve une nouvelle fois au centre des rumeurs. Malgré son engagement avec le PSG courant jusqu’en 2023, l’Argentin souhaiterait faire son retour en Premier League et pourrait décider de claquer la porte dès la mi-saison à en croire la presse anglaise, alors que le PSG n’écarte pas non plus la possibilité de s’en séparer comme vous l’a révélé le10sport.com. Manchester United aurait fait de Pochettino sa priorité pour remplacer Ole Gunnar Solskjær, mais le club a néanmoins activé d’autres pistes, dont celle menant à Ernesto Valverde. De quoi assurer un futur parisien à Pochettino ?

United a contacté Valverde, mais n’oublie pas Pochettino