Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane, Pochettino… Pierre Ménès évoque la révolution du projet QSI !

Publié le 24 novembre 2021 à 3h15 par G.d.S.S.

Alors que Zinedine Zidane fait figure de grand favori pour venir pallier un éventuel départ de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG, Pierre Ménès livre son point de vue sur cette situation.

« Je suis bien à Paris. Je connais bien, toute ma vie en tant que joueur ou entraîneur, j’ai vécu ce genre de situation. Les choses se passent, ce n’est pas de ma responsabilité. Ce que je vais dire si vous me le demander, je suis heureux à Paris », a indiqué Mauricio Pochettino mardi sur RMC Sport afin de calmer les rumeurs sur son envie de quitter le PSG pour rejoindre Manchester United. Pourtant, en coulisses, la situation semble bien plus explosive et comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, la direction du PSG se penche déjà sur l’après-Pochettino avec la piste menant à Zinedine Zidane. Un remplacement qui ne devrait pas poser de souci comme le constate Pierre Ménès sur son blog, Pierrot Le Foot.

« Si le PSG peut récupérer Zidane… »