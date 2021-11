Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C’est confirmé, le Qatar a déjà choisi le successeur de Pochettino…

Publié le 24 novembre 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors que l’avenir de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG semble clairement s’assombrir, les premiers contacts ont bien été amorcés entre le Qatar et… Zinedine Zidane !

Et si Zinedine Zidane était le prochain coup du PSG au poste d’entraîneur ? Mauricio Pochettino étant annoncé sur le départ avec sa volonté de s’engager avec Manchester United, Zinedine Zidane fait office de favori à sa succession comme le10sport.com vous l’avait d’ailleurs expliqué le 9 novembre dernier. Un scénario confirmé par Frédéric Hermel, le correspondant de RMC Sport à Madrid, qui connaît très bien Zidane et qui confirme les contacts avec le PSG.

« Je sais qu’il a été contacté par le Qatar »