Mercato - PSG : Nouveau coup de tonnerre dans le feuilleton Pochettino !

Publié le 24 novembre 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Malgré les nombreuses spéculations de la presse anglaise qui assure qu’il envisage un départ prochain du PSG, Mauricio Pochettino a pris tout le monde de court à ce sujet mardi.

La presse anglaise est unanime depuis maintenant quelques jours : Mauricio Pochettino envisage de quitter le PSG et voudrait absolument récupérer le poste vacant du côté de Manchester United. Un feuilleton qui fait déjà couler beaucoup d’encre, et le départ du technicien argentin ne semble même plus faire l’ombre d’un doute de l’autre côté de la Manche. Et pourtant, Pochettino s’est montré très clair sur sa situation personnelle au PSG mardi au micro de RMC Sport.

« Je suis bien à Paris »