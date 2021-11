Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Buffon lâche ses vérités sur sa signature à Paris !

Publié le 24 novembre 2021 à 1h15 par La rédaction

Lors de la saison 2018-2019, Gianluigi Buffon a évolué sous le maillot du PSG, après 17 ans passés à la Juventus. Le gardien de but est revenu sur les coulisses de sa signature à Paris.

Le 6 juillet 2018, Gianluigi Buffon s'engageait pour une saison plus une en option en faveur du PSG après de longues années de règne à la Juventus. Une expérience mitigée pour le gardien de but, en concurrence avec Alphonse Aréola au cours de son passage à Paris. Finalement, la direction parisienne décide de se séparer de la légende italienne le 5 juin 2019. Aujourd'hui gardien de Parme à 43 ans, Gianluigi Buffon a ainsi évoqué les raisons de sa signature pour le PSG.

« Il aurait été dommage de renoncer à une telle expérience »