Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prépare un gros coup pour 2022 !

Publié le 23 novembre 2021 à 20h10 par La rédaction

Le PSG aurait déjà prévu quelques plans pour le prochain mercato estival. Leonardo aurait d'ailleurs désigné une première cible pour son recrutement.

L’été dernier, le PSG s’est lourdement renforcé en s’attachant les services de plusieurs stars. En effet, le club de la capitale a recruté Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi et Nuno Mendes pour presque rien. Néanmoins, la direction parisienne ne compterait pas s’arrêter là. En effet, Leonardo serait sur la piste de plusieurs joueurs pour continuer de renforcer l’effectif de Mauricio Pochettino. Le directeur sportif aurait d’ailleurs déjà désigné sa première cible pour son recrutement l'été prochain.

Le PSG veut recruter un important milieu de terrain