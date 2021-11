Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Marseille, Qatar... Ces révélations de taille sur l'arrivée de Zidane !

Publié le 23 novembre 2021 à 18h10 par A.D.

Alors que Mauricio Pochettino pourrait filer vers Manchester United, le PSG rêve de s'offrir les services de Zinedine Zidane. Et à en croire la presse espagnole, le passé marseillais de Zizou ne poserait aucun problème au club présidé par Nasser Al-Khelaïfi. En effet, les relations entre Zinedine Zidane et Doha seraient excellentes. D'autant que le coach français serait actionnaire du fonds QSI et ambassadeur pour le Mondial au Qatar depuis 2010.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG rêve de s'offrir les services de Zinedine Zidane. Alors que Mauricio Pochettino aimerait répondre à l'appel de Manchester United, le départ du technicien argentin n'est plus un tabou à Paris. Ainsi, le PSG pourrait profiter de la situation pour exaucer son souhait avec Zinedine Zidane. Et le passé marseillais du Ballon d'Or français ne poserait aucun problème à Doha.

Le passé marseillais ne pose pas problème au PSG