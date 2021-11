Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Di Maria... Le dossier Zidane débloqué par le vestiaire ?

Publié le 23 novembre 2021 à 19h15 par A.D.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Doha rêve d'installer Zinedine Zidane sur le banc du PSG. Et grâce à Kylian Mbappé, Angel Di Maria, Keylor Navas et Sergio Ramos, QSI aurait de meilleures chances d'exaucer son souhait.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG est prêt à laisser filer Mauricio Pochettino. Selon nos informations du 9 novembre, le départ de l'Argentin n'est plus un sujet tabou à Paris, et notamment parce que Doha rêve de s'offrir les services de Zinedine Zidane. Et alors que le conseiller du coach français, à savoir Alain Migliaccio, pousse pour un départ au PSG, le vestiaire de Mauricio Pochettino pourrait également être un allié de poids sur ce dossier.

Zidane déjà proche du vestiaire du PSG ?