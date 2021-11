Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zinedine Zidane aurait fait une annonce fracassante au Qatar !

Publié le 23 novembre 2021 à 16h30 par Arthur Montagne

Alors que l'avenir de Mauricio Pochettino semble toujours s'inscrire en pointillés sur le banc parisien, du côté du PSG, on ne se ferait aucune inquiétude. Et pour cause, Zinedine Zidane aurait donné son accord pour rejoindre le club de la capitale qui n'attend plus que la réponse de l'Argentin pour trancher.

A la veille du choc entre Manchester City et le PSG, le match ne fait pas grandement parler. Et pour cause, tous les regards sont tournés vers Mauricio Pochettino dont le nom revient avec insistance dans l'autre club de la ville du nord de l'Angleterre, à savoir Manchester United. Avec le départ d'Ole Gunnar Solskjær, les Red Devils semblent avoir fait du technicien argentin leur priorité pour reprendre le poste de manager. Il faut dire qu'en Premier League, Mauricio Pochettino bénéficie toujours d'une énorme cote après ses passages plus que réussis à Southampton et Tottenham. Toutefois, il est bon de rappeler que le natif de Murphy est toujours sous contrat avec le PSG et qu'il n'est donc pas libre de ses mouvements. Suffisant pour mettre fin aux rumeurs ? Surement pas ! Et pour cause, comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité, le cas Pochettino fait parler en interne, à tel point que Leonardo a déjà deux noms en tête pour le remplacer. Mais pour le Qatar, il n'y a qu'un seul entraîneur en course : Zinedine Zidane.

Zidane veut aller au PSG !