Mercato - PSG : Le sort de Pochettino entre les mains... de Zinedine Zidane !

Publié le 23 novembre 2021 à 17h15 par La rédaction

Se cherchant un nouvel entraîneur, Manchester United envisagerait de recruter Mauricio Pochettino. Alors que le technicien argentin serait ouvert à un retour en Premier League, son avenir dépendrait sérieusement de la décision de Zinédine Zidane.

Ce samedi, Manchester United s’est lourdement incliné face à Watford (4-1). De ce fait, au lendemain de ce nouveau mauvais résultat, le club mancunien a décidé de se séparer d’Ole Gunnar Solskjaer. Désormais, les Red Devils sont à la recherche d’un nouvel entraîneur. Après s’être un temps intéressée à Zinédine Zidane, la direction de Manchester United pourrait s’orienter vers la piste Mauricio Pochettino. Le technicien entretiendrait de mauvaises relations avec les dirigeants du PSG et pourrait donc envisager son avenir ailleurs que dans le club de la capitale. De son côté, les Parisiens ont déjà songé à la succession de Mauricio Pochettino, puisqu’ils rêvent de Zinédine Zidane comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité. Les choses seraient en train de s’emboîter parfaitement, Mauricio Pochettino ayant donné son consentement à Manchester United. Reste à voir comment se dérouleront les discussions entre les deux formations

Le PSG acceptera de libérer Pochettino que si l’arrivée de Zidane est assurée