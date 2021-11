Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane, Pochettino… La route est toute tracée pour le Qatar !

Publié le 23 novembre 2021 à 13h30 par G.d.S.S.

Alors que la presse anglaise enchaine les informations sur un départ prochain de Mauricio Pochettino pour Manchester United, Zinedine Zidane fait déjà figure de grand favori pour venir lui succéder au sein du PSG. Et le Qatar a déjà activé les grandes manœuvres avec l’ancien entraîneur du Real Madrid…

Mauricio Pochettino et le PSG, c’est déjà la fin ? Pourtant, dans un entretien récemment au Guardian, l’entraîneur argentin réclamait publiquement du temps à sa direction pour les années à venir : « Nous espérons que nous aurons le temps de nous développer de la manière dont nous voulons jouer. C'est seulement avec le temps et l'engagement. Si nous avons la capacité de créer cet engagement, tous ensemble, je pense que ce sera un voyage extraordinaire ». Mais depuis le limogeage d’Ole Gunnar Solskjaer dimanche, Manchester United semble avoir fait de Pochettino sa priorité absolue après avoir essuyé un premier refus de la part de Zinedine Zidane. Et le destin des deux hommes semble d’ailleurs étroitement lié, que ce soit avec les Red Devils ou au PSG…

« Zidane a été contacté par le Qatar »