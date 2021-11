Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Annoncé à Manchester United, Pochettino se lâche sur son avenir !

Publié le 23 novembre 2021 à 19h30 par T.M.

Alors que le PSG s’apprête à affronter Manchester City en Ligue des Champions, l’avenir de Mauricio Pochettino est au centre de toutes les rumeurs. Forcément, en conférence de presse, l’Argentin n’a pas pu échapper à ces questions.

Les rumeurs sont nombreuses actuellement concernant l’entraîneur du PSG. Si Mauricio Pochettino est en poste et sous contrat jusqu’en 2023, il pourrait ne pas rester très longtemps. En effet, après avoir remercié Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United aurait fait de l’Argentin sa priorité pour venir s’asseoir sur le banc de touche. Et dans le même temps, c’est Zinedine Zidane qui est annoncé avec insistance au PSG pour reprendre le flambeau. Face à ces rumeurs, on attendait donc les explications de Pochettino et elles sont arrivées ce mardi avant la rencontre face à Manchester City. Tout d’abord, au micro de RMC , le natif de Murphy a assuré : « Je suis bien à Paris. Je connais bien, toute ma vie en tant que joueur ou entraîneur, j’ai vécu ce genre de situation. Les choses se passent, ce n’est pas de ma responsabilité. Ce que je vais dire si vous me le demander, je suis heureux à Paris ».

« Ce n'est pas discutable, je suis content à Paris »