Mercato - PSG : Un énorme malaise confirmé en interne avec Pochettino !

Publié le 23 novembre 2021 à 19h10 par Th.B.

Comme Thomas Tuchel avant lui, Mauricio Pochettino reconnaîtrait la réalité du poste d’entraîneur du PSG, qui s’apparenterait plus à un gestionnaire d’egos et de stars, sans réel pouvoir sur les décisions qui comptent en raison de sa hiérarchie. En parallèle, son entourage confirmerait ses velléités de départ…

Que ce soit avant son licenciement en décembre dernier lorsqu’il comparait son poste d’entraîneur du PSG à celui d’un ministre des sports pour la presse allemande ou dernièrement en conférence de presse pour son club Chelsea au cours de laquelle il glissait un subtil tacle au Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel n’a pas caché son mécontentement envers le rôle qu’il occupait à la tête de l’effectif du PSG. L’impossibilité de mettre en place ce qu’il souhaitait et le fait de subir certaines décisions de la hiérarchie… Mauricio Pochettino partagerait le même sentiment que le coach de Chelsea !

Pochettino commence à comprendre Tuchel…