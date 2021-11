Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une opération à 12M€ pour Mauricio Pochettino ?

Publié le 24 novembre 2021 à 5h45 par T.M.

De plus en plus proche du départ, Mauricio Pochettino pourrait rapporter quelques millions d’euros au PSG.

Les jours de Mauricio Pochettino sont-ils comptés sur le banc du PSG ? Arrivé en janvier dernier, l’Argentin pourrait déjà s’en aller. Après un départ avorté cet été, l’entraîneur parisien serait cette fois bel et bien sur le départ. En effet, l’idée d’une arrivée à Manchester United prend de plus en plus de l’ampleur et cela semble devenir quelque chose de concret. Mais le fait est que Pochettino est sous contrat jusqu’en 2023 avec le PSG. Il va donc falloir indemniser le club de la capitale.

12M€ dans les caisses du PSG ?