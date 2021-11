Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce terrible constat sur Mauricio Pochettino...

Publié le 24 novembre 2021 à 3h45 par A.M.

Alors que l'avenir de Mauricio Pochettino au PSG est toujours aussi flou, Johan Micoud regrette le comportement du technicien argentin.

L'été dernier, avant l'ouverture du mercato, plusieurs rumeurs ont circulé concernant l'avenir de Mauricio Pochettino qui aurait voulu quitter le PSG seulement quelques mois après son arrivée, afin de retourner à Tottenham. Ces dernières heures, le feuilleton est relancé puisque l'Argentin est la priorité de Manchester United pour remplacer Ole Gunnar Solskjær. Et comme cet été, Mauricio Pochettino refuse de commenter son avenir, ce qui agace Johan Micoud.

«On a l’impression qu’il laisse à chaque fois le flou et qu’il ne s’engage pas vraiment dans le projet de Paris»