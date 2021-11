Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauricio Pochettino est déjà attendu à Manchester United !

Publié le 23 novembre 2021 à 21h10 par T.M.

Rien n’est encore officiel, mais du côté du vestiaire de Manchester United, le nom de Mauricio Pochettino commencerait déjà à résonner.

Ce mercredi, Mauricio Pochettino sera sur le banc du PSG pour affronter Manchester City en Ligue des Champions. Mais d’ici peu, l’Argentin pourrait bien être chez le rival des Citizens, Manchester United. En effet, suite au limogeage de Solskjaer, Pochettino est annoncé comme le grand favori pour prendre les commandes chez les Red Devils et au fil des heures, cela ne cesse de prendre de l’ampleur. Pour le moment, cela est donc toujours au stade des rumeurs, mais en interne, cela commencerait bien à devenir de plus en plus concret.

Les joueurs de Manchester United attendent Pochettino !