Mercato - PSG : Zidane peut-il convaincre Mbappé de prolonger au PSG ?

Publié le 24 novembre 2021 à 8h00 par La rédaction

Pour remplacer Mauricio Pochettino, le PSG envisagerait de faire venir Zinedine Zidane. De quoi alors avoir un impact direct sur l’avenir de Kylian Mbappé ?

Alors que Kylian Mbappé est resté au PSG cet été, son avenir reste au centre de toutes les interrogations. En effet, le Français est entré dans sa dernière année de contrat et par conséquent, il pourrait partir libre. Pour éviter cela, le PSG veut prolonger Mbappé, mais pour le moment, cela est très compliqué. Selon les dernières informations de L’Equipe , rien n’aurait d’ailleurs avancé depuis plusieurs mois à propos de l’avenir de l’international français et d’une possible prolongation.

Et si Zidane changeait tout ?

Jusqu’à présent, le PSG s’est toujours heurté au refus de Kylian Mbappé concernant ce nouveau bail. Mais cela sera-t-il toujours le cas dans les prochaines semaines ? Le club de la capitale pourrait en tout cas avoir un nouvel argument à exposer : Zinedine Zidane. Alors que Mauricio Pochettino se rapprocherait d’un départ, l’ancien entraîneur du Real Madrid pourrait venir le remplacer au PSG. Et forcément, tout le monde s’interroge sur un possible impact sur le futur choix de Kylian Mbappé étant donné la relation entre les deux français. Le club de la capitale pourrait-il alors faire d’une pierre deux coups ? Telle sera donc la question si Zizou venait à s’installer sur le banc du PSG.



