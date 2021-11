Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Vente, milliardaire... Caïazzo a déniché un projet colossal !

Publié le 24 novembre 2021 à 10h00 par A.M. mis à jour le 24 novembre 2021 à 10h32

Bien que Roland Romeyer et Bernard Caïazzo aient annoncé ne pas donner suite aux offres reçues pour la vente du club, le processus suit son cours et pourrait bien être relancé par un milliardaire.

Mardi, la vente de l'ASSE a pris un nouveau tournant décisif. En effet, comme attendu, KPMG, le cabinet d'audit chargé d'étudier les offres reçues avant le 8 novembre, a rendu son verdict concernant la solvabilité des deux projets en course à savoir ceux d'Olivier Markarian et Jean-Michel Roussier, chacun appuyé par des fonds étrangers. Et sur recommandation de KPMG, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont annoncé que « les garanties d’investissement dans le développement du club ou les garanties de l’origine des fonds n’ont pas été apportées à ce jour ». Par conséquent, « aucun des candidats ne peut donc entrer en négociation exclusive », comme le précise le communiqué. Mais le processus de vente est loin d'être terminé.

