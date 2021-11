Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un gros coup à 0€ se précise pour l’été prochain !

Publié le 24 novembre 2021 à 9h30 par G.d.S.S.

En quête de coups peu onéreux sur le marché des transferts pour se renforcer, le FC Barcelone semble bien décidé à récupérer gratuitement Andreas Christensen si ce dernier ne prolonge pas avec Chelsea d’ici l’été prochain.

Un nouveau cycle démarre au FC Barcelone ! Xavi a récemment été nommé sur le banc du club catalan, et le retour libre de Daniel Ales (38 ans) a également été bouclé ces derniers jours pour insuffler un nouveau souffle au Barça. Mais les Blaugrana traversent une période très délicate sur le plan financier, ce qui va donc obliger Xavi et son président Joan Laporta à opter pour des opérations à moindre coût pour les prochaines périodes de mercato. Et un profil est d’ailleurs ciblé à cet effet du côté de Chelsea…

Barcelone veut toujours Christensen