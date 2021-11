Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : Lionel Messi valide les grands changements du Barça !

Publié le 24 novembre 2021 à 3h30 par A.M.

Interrogé sur les récents retours de Xavi et Daniel Alves, Lionel Messi se réjouit pour le FC Barcelone.

Bien qu'il ait quitté le FC Barcelone cet été, Lionel Messi continue de suivre l'actualité du club blaugrana et n'est passé à côté du retour de Xavi, son ancien coéquipier. « Je parle souvent à Xavi. Je l'ai toujours fait. Nous sommes amis, nous avons partagé beaucoup de choses et depuis son départ, nous sommes restés en contact. Je ne me souviens pas de ce que j'ai dit dans le message, je l'ai félicité pour cette nouvelle étape et lui ai souhaité le meilleur. Je suis sûr qu'il va très bien se débrouiller parce qu'il connaît beaucoup de choses, c'est un travailleur acharné et il connaît bien le club », confie-t-il dans les colonnes de MARCA avant d'être relancé sur le retour d'un autre de ses anciens coéquipiers : Daniel Alves.

Messi valide les retours d'Alves et Xavi