Mercato - Barcelone : Koeman, Valverde... Le gros coup de gueule de Messi !

Publié le 23 novembre 2021 à 21h00 par A.M.

Interrogé sur le départ de Ronald Koeman, Lionel Messi estime que la position d'entraîneur est ingrate et le Barça a été un peu injuste avec le technicien néerlandais.

Depuis quelques saisons, le FC Barcelone traverse une période compliquée. Les entraîneurs se succèdent, mais les résultats tardent à revenir. Dernier coach en date à en avoir fait les frais : Ronald Koeman. Le technicien néerlandais a été démis de ses fonctions après un début de saison très compliqué. Mais Lionel Messi estime qu'il y a eu une certaine forme d'injustice avec son ancien entraîneur, remplacé par Xavi.

«C'est toujours plus facile de blâmer l'entraîneur»