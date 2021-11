Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi répond à Xavi !

Publié le 23 novembre 2021 à 13h00 par A.M.

Alors que Xavi a révélé que Lionel Messi lui avait envoyé un message à son arrivée, le joueur du PSG répond à son ancien coéquipier.

Lors de son arrivée sur le banc du FC Barcelone, Xavi a rapidement révélé avoir reçu un message de Lionel Messi, qui avait quitté la Catalogne pour rejoindre le PSG quelques mois plus tôt. « Messi m’a envoyé un message et il m’a souhaité bonne chance. Je lui souhaite le meilleur, c’est le meilleur joueur de l’histoire du club, mais il n’est plus là. Nous avons les joueurs que nous avons et il faut travailler avec eux. Leo n’est plus là », confiait le nouvel entraîneur du Barça. Lionel Messi est d'ailleurs revenu sur ce message envoyé à Xavi.

«Je parle souvent à Xavi»