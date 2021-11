Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un dossier majeur bouclé grâce à Karim Benzema ?

Publié le 23 novembre 2021 à 10h30 par La rédaction

Alors que le Real Madrid envisagerait de boucler au plus vite une prolongation du contrat de Vinicius Junior, l’attaquant brésilien affiche son envie de continuer au sein du club merengue avec… Karim Benzema !

Carlo Ancelotti a ciblé ses grandes priorités depuis sa nomination sur le banc du Real Madrid cet été. Et après avoir bouclé la prolongation de contrat de Karim Benzema jusqu’en juin 2023, le club merengue envisage désormais de s’attaquer à celle de Vinicius Junior (21 ans) comme l’a récemment indiqué AS qui assure qu’il s’agit de l’un des dossiers chauds du moment au Real Madrid. Et Vinicius semble avoir les idées claires sur son avenir au club, grâce justement à Benzema…

« Je veux continuer à jouer avec lui »