Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va devoir prévoir un gros salaire pour cette recrue à 0€ !

Publié le 23 novembre 2021 à 7h45 par La rédaction

Cherchant à se renforcer, le PSG surveillerait la situation d'Antonio Rüdiger. Cependant, le club de la capitale va devoir faire face à la concurrence du Real Madrid pour le défenseur de Chelsea. Mais rien ne serait encore joué dans le dossier.

En quête de renfort dans le secteur défensif, le PSG songerait à passer à l’offensive pour Antonio Rüdiger en vue du prochain mercato estival. Le joueur de 28 ans est en fin de contrat en juin prochain et selon OK Diario , les contacts seraient rompus entre les dirigeants de Chelsea et l’Allemand, malgré la volonté de Thomas Tuchel de conserver son titulaire. Le défenseur des Blues s’apparente donc à une bonne affaire. Cependant, le club de la capitale va devoir faire face à la concurrence rude du Real Madrid sur le dossier. Si Marca annonce que les Merengue seraient en pole position pour Antonio Rüdiger, rien ne serait encore joué.

Les exigences salariales de Rüdiger comme point crucial du dossier