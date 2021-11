Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme aveu de Gueye sur l'arrivée de Lionel Messi !

Publié le 24 novembre 2021 à 7h45 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, Lionel Messi a quitté le FC Barcelone et s'est engagé librement et gratuitement en faveur du PSG. Une arrivée qui a énormément surpris Idrissa Gueye.

En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, Lionel Messi n'a pas réussi à trouver une solution avec Joan Laporta pour prolonger. Par conséquent, La Pulga a été contrainte de se trouver un nouveau club et a opté pour le PSG. Et en seulement quelques jours, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi - directeur sportif et président du PSG - ont réussi à boucler l'arrivée de Lionel Messi. Lors d'un entretien accordé à Canal + ce mardi soir, Idrissa Gueye est revenu sur la signature de la star argentine à Paris. Et comme l'a confié le milieu de terrain sénégalais, l'arrivée de Lionel Messi a été une grande surprise pour lui.

«C’était juste impensable et exceptionnel qu’il quitte le Barça pour venir»