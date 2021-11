Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi ne s'attendait pas à ça avec Ramos !

Publié le 24 novembre 2021 à 4h45 par A.M.

Alors qu'il a retrouvé son rival Sergio Ramos au PSG cet été, Lionel Messi reconnaît qu'il a découvert un personne qu'il apprécie grandement.

Cet été, Lionel Messi a rejoint le PSG et se retrouve donc dans le même vestiaire que celui de Sergio Ramos qui a été son rival pendant 15 ans en Liga. « Au début c'était étrange après tant d'années de rivalité, étant les deux capitaines du Barça et de Madrid, après tant de Clásicos joués, tant de bagarres que nous avons eues sur le terrain..... Mais tout cela appartient au passé. L'avoir comme coéquipier aujourd'hui est une chance », reconnaît Lionel Messi à MARCA avant de se prononcer sur sa relation avec Sergio Ramos.

Messi se réjouit de découvrir Ramos