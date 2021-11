Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Real Madrid, Barcelone... L'aveu de Messi sur ses retrouvailles avec Ramos !

Publié le 23 novembre 2021 à 11h15 par A.M.

Rivaux durant de nombreuses années en Espagne, Lionel Messi et Sergio Ramos se sont retrouvés cet été au PSG. Et l'Argentin reconnaît que c'était un peu étrange.

Cet été, le PSG a réalisé un mercato stratosphérique en attirant notamment deux légendes du football à savoir Lionel Messi et Sergio Ramos dont les contrats arrivaient à échéance dans leur club respectif. Capitaines du FC Barcelone et du Real Madrid, les deux joueurs ce sont donc retrouvés au PSG après avoir été de grands rivaux pendant 15 ans en Liga. Par conséquent, Lionel Messi reconnaît que lorsqu'il a découvert Sergio Ramos dans le vestiaire parisien, cela lui a paru bizarre.

«Au début c'était étrange après tant d'années de rivalité»