Mercato - PSG : Lionel Messi envoie un énorme message à Kylian Mbappé !

Publié le 23 novembre 2021 à 8h15 par A.M.

Interrogé sur l'avenir de Kylian Mbappé, Lionel Messi reconnaît qu'il ne sait pas ce que fera son coéquipier en fin de saison, mais se réjouit qu'il ait pu rester au PSG.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé pourrait bien quitter le PSG libre, un an après avoir réclamé son départ. En effet, il y a quelques semaines, l'attaquant parisien révélait avoir demandé à partir cet été afin que le club de la capitale puisse obtenir une indemnité de transfert. Mais le PSG a refusé toutes les offres du Real Madrid allant de 160 à 200M€. Par conséquent, Kylian Mbappé est toujours un joueur du PSG, et s'il ne prolonge pas, il sera autorisé à s'engager avec le club de son choix dès le 1er janvier en vue de la saison prochaine. Le Real Madrid compte bien revenir à la charge, mais le flou règne toujours dans ce dossier. Même Lionel Messi ne sait pas ce qu'il va se passer.

«Je peux seulement dire que je suis heureux qu'il soit resté»