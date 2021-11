Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé reçoit un énorme conseil pour son avenir !

Publié le 23 novembre 2021 à 4h30 par T.M.

Alors que l’incertitude plane concernant l’avenir de Kylian Mbappé, Bernard Lama a évoqué le cas de l’attaquant du PSG.

Cet été, Kylian Mbappé est donc finalement resté au PSG. Mais le feuilleton est loin d’être terminé concernant l’avenir du Français. En effet, le Parisien est entré dans sa dernière année de contrat et pour le moment, il semble refuser de prolonger ce qui lui donnerait la possibilité de partir libre en fin de saison. Alors que Mbappé est déjà annoncé au Real Madrid, certains espèrent le voir continuer au PSG. C’est notamment le cas de Bernard Lama comme il l’a expliqué lors d’un entretien accordé au Parisien .

« Je lui conseillerais même d’attendre encore un petit peu »